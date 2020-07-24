Москва, , 13:45 — REGNUM Украинские каратели сознательно привели к гуманитарной катастрофе в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 24 июля в ходе телемоста заявил мэр Горловки Иван Приходько в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По его словам, в результате обстрелов со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) в Горловке получил повреждения канал Северский Донец — Донбасс (СДД), поставляющий воду в Горловку и другие населённые пункты ДНР.

«Это гуманитарная катастрофа всей республики. Двое суток Украина согласовывала доступ туда. Если встать, на трубу в прямой видимости находятся наблюдательные посты Украины. Это 320−350 метров. Это говорю, чтобы ни у кого не было сомнений в том, что попали случайно», — сказал Приходько.

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