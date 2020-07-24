Абакан, , 13:40 — REGNUM Дополнительные послабления режима повышенной готовности вводятся в Хакасии с 27 июля, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

В частности, с 27 июля в Хакасии будет разрешена работа библиотек, бань, саун, кинотеатров (при условии загрузки зала не более чем наполовину) и так далее.

Будут разрешены медицинские осмотры, проводимые для выдачи медицинских справок абитуриентам. Максимально допустимая загрузка спортивных объектов увеличена с 25% до 50%.

В остальном, как уточнили власти республики, действующий режим остаётся без изменений. Дальнейшие решения будут приниматься исходя из эпидемиологической ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии по состоянию на 24 июля коронавирус выявлен у 2709 человек.

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