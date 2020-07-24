Тегеран, , 13:42 — REGNUM За истекшие 24 часа на территории Ирана было выявлено 2489 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 июля рассказала официальный представитель иранского минздрава Сима Садат Лари в эфире телеканала IRINN.

Также она уточнила, что в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране достигло 286 523.

Кроме этого, сообщается, что за этот же период в Иране от COVID-19 умерли 215 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов стало составлять 15 289.

При этом указывается, что на сегодняшний день в исламской республике 249 212 человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки среди украинских силовиков выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом.