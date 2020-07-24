Джакарта, , 13:39 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо пройдет тест на COVID-19 после того, как коронавирус подтвердили у заместителя мэра города Соло Ахмада Пурномо, сообщает Kompas.

Известно, что Ахмад Пурномо встречался с главой государства в президентском дворце в Джакарте.

По словам главы секретариата президента Индонезии Херу Буди Хартоно, в президентском дворце соблюдают строгий санитарный протокол. Гости должны пройти экспресс-тест на коронавирус перед входом во дворец.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии подтвердили 95 418 случаев заражения SARS-CoV-2 на территории страны.

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