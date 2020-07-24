Ижевск, , 13:38 — REGNUM В Удмуртии на предстоящие выходные дни, 25−26 июля, прогнозируются дожди. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Так, синоптики предупреждают о возможных продолжительных дождях, не исключая грозы. Температурный фон ожидается ниже климатических норм: ночью температура воздуха не превысит 10…15°С, днем столбики термометров поднимутся до 15…22°С.

Ожидается, что следующая неделя будет несколько теплее. На характер погоды в республике начнет влиять обширный антициклон. Местами сохранятся дожди, однако дневная температура воздуха составит около 20.25°С.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 24 на 25 июля в республике ожидаются сильные дожди, местами грозы. региональное управление МЧС призвало жителей быть бдительными и соблюдать необходимые меры безопасности.