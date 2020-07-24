Ереван, , 13:33 — REGNUM В Армении впервые за последние почти полтора месяца (с 14 июня) количество пациентов, которые проходят лечении от коронавирусной инфекции, опустилось ниже показателя 10 тыс. человек. Об этом сегодня, 24 июля, в обращении на своей странице в Facebook заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

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«Есть основания полагать, что мы не просто начали преодолевать пандемию, но и сможем лучше противостоять предполагаемой второй волне осенью», — подчеркнул премьер-министр.

При этом Пашинян отметил, что сокращение случаев заболевания не связано с жаркой погодой. По его словам, улучшение, пусть даже пока и незначительное, эпидемиологической обстановки связано с сознательностью людей, которые носят маски, дезинфицируют руки, соблюдают социальную дистанцию. Премьер-министр призвал соблюдать противоэпидемиологические мероприятия, отметив, что только в этом случае можно «преодолеть болезнь».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Армении Арсен Торосян заявлял, что нагрузка на систему здравоохранения республики остается тяжёлой, но стабильной.

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