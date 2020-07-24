Волгоград, , 13:34 — REGNUM Две женщины с подтверждённым коронавирусом скончались в Волгоградской области за минувшие сутки. В региональном оперативном штабе 24 июля рассказал подробности летальных исходов.

82-летняя жительница Котовского района заразилась коронавирусом от своих родственников. За медицинской помощью она обратилась спустя шесть дней после начавшегося недомогания. Её госпитализировали в центральную районную больницу, где диагностировали коронавирус с двусторонней пневмонией.

Такой же диагноз поставили 43-летней жительнице Волгограда. Женщина, почувствовав признаки заболевания, обратилась к медикам, но от госпитализации в стационар отказалась и получала лечение амбулаторно. При ухудшении самочувствия её доставили в больницу №16.

У обеих пациенток имелись хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.