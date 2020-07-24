Пермь, , 13:31 — REGNUM В Перми участок набережной Камы могут увеличить для благоустройства. С инициативой выступил врио губернатора Дмитрий Махонин, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Сегодня, 24 июля, с рабочим визитом в Перми находится полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Он проинспектировал ход работ по реконструкции популярной зоны отдыха в столице Прикамья.

«Пермь — город на Каме. Это правильно — открыть жителям реку, дать возможность отдыхать на берегу, заниматься спортом, гулять. Очень важно, что этот большой проект учитывает интересы разных групп населения — всё устраивается так, чтобы зоны отдыха не противоречили друг другу», — сказал Игорь Комаров.

Он положительно оценил то, что после реконструкции набережную планируют использовать круглоглый год. Например, зимой у берега реки зальют каток и организуют работу павильона для купания «моржей».

Врио главы Прикамья Дмитрий Махонин отметил, что останавливаться на реконструируемом участке нельзя. «Надо смотреть дальше и продолжить благоустройство. Считаю важным продлить набережную и отремонтировать участок от Речного вокзала до Мотовилихинских заводов, который сегодня фактически не предназначен для прогулок», — отметил Дмитрий Махонин.

Напомним, реконструкция нижней части набережной Камы началась осенью 2018 года. За четыре года на благоустройство из бюджетов разного уровня направлено почти 840 млн рублей.