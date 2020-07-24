Ижевск, , 13:29 — REGNUM В Удмуртии с 24 на 25 июля ожидается сильный дождь. От этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС со ссылкой на данные республиканского Гидрометцентра. Днем 25 июля возможны грозы.

Жителям рекомендуется быть бдительными и следить за информацией о чрезвычайных ситуациях. Автовладельцев призывают переждать тяжелую ситуацию на дороге и отказаться от поездок при наличии возможности. Гражданам нужно подготовиться к возможному отключению электроэнергии и подтоплениям территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ижевске за минувшие сутки в диспетчерскую Службы благоустройства и дорожного хозяйства поступили 109 обращений от граждан, большинство из них связано с последствиями дождевого паводка.

По состоянию на 23 июля в Ижевске выпало 70 мм осадков при средней месячной норме в 59 мм. За минувшие сутки выпало ещё 10 мм осадков.

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