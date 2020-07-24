Казань, , 13:33 — REGNUM В столице Татарии 25 июля пройдет авиационный праздник «Я выбираю небо!», посвященный Дню воздушного флота России и 100-летию ТАССР. В зрелищном мероприятии примут участие порядка 30 воздушных судов, в том числе группа высшего пилотажа «Стрижи». С летным составом авиационной группы встретился накануне глава РТ Рустам Минниханов.

Глава республики рассказал пилотам, что имел честь дважды находиться в кабине Миг-29 и Су-27 и ощутить на себе все особенности полета на них. Адреналин, который получает человек во время полета на истребителе несравним ни с чем, а перегрузки во время выполнения фигур высшего пилотажа — показатель высокого профессионализма летчиков, отметил Минниханов.

Кроме этого, пилоты «Стрижей» обсудили с главой Татарии развитие детского авиационного движения в республике, взаимодействие с авиационными учебными заведениями и дальнейшие их выступления в регионе.

ИА REGNUM ранее сообщало, на авиационном празднике 25 июля в Казани организуют работы детских модельных кружков, показательные выступления парашютистов, концерты, различные мастер-классы, развлекательные программы для детей. Также состоится награждение отличившихся работников авиационной промышленности Татарии. Ежегодный праздник собирает несколько десятков тысяч человек и направлен на популяризацию авиации среди населения, вовлечение молодежи и повышение престижа инженерно-технических специальностей.

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