Ростов-на-Дону, , 13:32 — REGNUM В Ростовской области игнорирование масочного режима и социального дистанцирования может привести к новой волне эпидемии коронавируса. В настоящее время оперативные группы контролируют соблюдение санитарных требований, сообщили ИА REGNUM в облправительстве 24 июля.

Согласно проведённому анализу, жители Ростовской области всё чаще пренебрегают мерами безопасности и посещают места массового скопления людей без защитных масок и соблюдения дистанции, «что может привести к новой волне эпидемии».

За последние дни 78 групп в 18 муниципальных образованиях проверили 373 объекта. В результате составлено 109 административных протоколов, 136 материалов (с учётом ранее составленных) направлено в суды.

За весь период пандемии полиция составила 26 тыс. 756 протоколов, половина из них — в отношении нарушителей масочного режима.