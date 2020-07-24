Рязань, , 13:22 — REGNUM Проекционный пешеходный переход оборудовали в центре села Шумашь Рязанского района Рязанской области. Это первый в регионе подобный объект, который оснащён светодиодными проекторами, сообщили 24 июля в правительстве области.

Проекторы с цветными фильтрами подсвечивают пешеходную «зебру», дублируя дорожную разметку. Сам переход выполнен в виде искусственной неровности, что заставит автомобилистов снизить скорость. Также на дороге установлены шумовые полосы.

В Рязанской области в 2020 году планируют оборудовать 68 современных пешеходных переходов рядом с детскими образовательными учреждениями в 19 муниципалитетах.

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