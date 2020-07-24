Москва, , 13:11 — REGNUM Все ограничения, введённые из-за пандемии нового коронавируса, в России могут быть отменены к февралю 2021 года. Об этом заявил 24 июля министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Он подтвердил, что прогноз по ограничениям остаётся прежним. Россия идёт по пути формирования популяционного иммунитета, в том числе с помощью лекарственных препаратов.

Когда этот курс будет «доведён», можно будет спокойно говорить о переходе к новой фазе возвращения к привычной жизни, добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне Мурашко также прогнозировал, что все санитарные ограничения можно будет отменить лишь к февралю. Тогда он заявил, что ситуация должна стать «фармацевтически управляемой», а иммунитет к инфекции должны приобрести не менее 45% населения.

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