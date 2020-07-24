Москва, , 13:14 — REGNUM Свыше 266 тысяч человек в настоящее время остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на коронавирусную инфекцию. Об этом 24 июля сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.

«По состоянию на 23.07.2020 под (медицинским) контролем остаются (из-за подозрения на коронавирус) 266 373 человека», — говорится в бюллетене.

Также указывается, что суммарное количество проведенных в стране тестов на SARS-CoV-2 в настоящее время составляет 26 300 652, 308 тысяч из которых были проведены за истекшие 24 часа.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в России за прошедшие сутки число вылечившихся пациентов, у которых ранее была диагностирована коронавирусная инфекция, увеличилось более чем на 8,4 тыс. человек.