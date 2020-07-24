Нижний Новгород, , 13:04 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 24 июля выздоровели после заражения коронавирусом 71 422 человека. Об этом свидетельствуют данные оперативного общероссийского штаба.

Таким образом, от общего числа носителей коронавируса в округе, число которых достигло 96 797 человек, более 73,78% уже выздоровели.

В очередной раз за сутки число выписанных по выздоровлении граждан превысило количество новых выявленных случаев заражения SARS-CoV-2. Так, число новых носителей коронавируса, выявленных за сутки в Поволжье, составило 921 человек, а выписались по выздоровлении 1167 жителей округа.

За минувшие сутки больше всего выписанных зарегистрировано в Нижегородской области — 265 человек, в Ульяновской области — 257, в Оренбургской области — 115, в Кировской области — 109, в Саратовской области — 102, в Самарской области — 70, в Удмуртии — 65, в Татарии и Мордовии — по 41, в Марий Эл — 35, в Чувашии — 31, в Пензенской области — 19, в Пермском крае — 11, в Башкирии — шесть.

Как сообщало ИА REGNUM, в России на 24 июля подтверждено 800 849 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 5811 новых носителей SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России постепенно увеличивается и составляет уже более 12,08%. Полностью выздоровели 588 774 жителя России, доля жителей ПФО в числе выписавшихся составляет более 12,13%.

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