Ессентуки, Ставропольский край, , 13:19 — REGNUM Суд на Ставрополье вынес приговор злоумышленнику, который ранил сотрудницу бара в Ессентуках и двух посетительниц заведения. Он признан виновным по ряду статей УК РФ, в том числе в попытке убийства из хулиганства, сообщили ИА REGNUM 24 июля в пресс-службе следственного управления СК РФ по краю.

Установлено, что 24 февраля 2019 года в пивном баре произошла ссора между продавцом и осужденным Исламом Мусаевым. Случилась она из-за того, что последний отказывался покидать заведение после его закрытия.

В ходе конфликта молодой человек избил работницу бара, а также пивным бокалом ударил по голове двух посетительниц. Затем Мусаев ранил ножом всех трех женщин, при этом угрожая убийством. Однако потерпевшим все же удалось выманить дебошира на улицу и закрыть за ним дверь.

Этой же ночью злоумышленник нанес ножевое ранение еще одной девушке, которую встретил на улице. Кроме того, он разбил витринное стекло одного из городских кафе и попытался ударить ножом одного из работников заведения.

Мусаев признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, покушении на убийство из хулиганских побуждений, угрозах убийством и хулиганстве. Судом он приговорен к 10 годам колонии строгого режима.