Симферополь, , 12:55 — REGNUM Прямое регулярное авиасообщение между Симферополем и Нижним Новгородом станет ежедневым с 25 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе аэропорта Симферополя. Общее количество рейсов по этому маршруту вырастет в три раза — с четырёх до 12 в неделю.

Частота рейсов из Крыма в Нижний Новгород увеличится благодаря открытию ежедневных рейсов авиакомпанией «Уральские авиалинии» на период с 25 июля до 24 октября. Перевозить пассажиров будут на лайнерах Airbus A320, время в пути составит около двух с половиной часов.

Ранее регулярные рейсы между Симферополем и Нижним Новгородом начали выполнять авиакомпании Smartavia и Redwings, а также авиакомпания Nordwind.

Всего по данным на июль 2020 года рейсы в Симферополь осуществляют 16 авиакомпаний по 56 направлениям.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле Крым принял первый миллион туристов, причем более трети отдыхающих прибыли в республику самолётами.