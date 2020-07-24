Йошкар-Ола, , 12:55 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 24 июля выявили 26 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 3627 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает общероссийский оперативный штаб.

До настоящего момента в республике полностью выздоровели 3076 граждан, таким образом, более 84,80% от общего числа носителей коронавируса в регионе уже выздоровели. 31 человек скончался на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, за минувшие стуки летальных случаев не было.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл с 24 июля возобновляют работу рестораны, гостиницы, санатории, базы отдыха и библиотеки. Все указанные объекты будут работать при условии строго соблюдения санитарных мер безопасности.

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