Киев, , 12:51 — REGNUM За минувшие сутки среди украинских силовиков выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили 24 июля в пресс-службе командования медицинских сил ВСУ

«По состоянию на 10.00 24 июля в вооружённых силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеют 147 человек», — добавили в пресс-службе.

В сообщении также сказано, что за время пандемии от последствий, вызванных COVID-19, скончались пять силовиков.

Напомним, за минувшие сутки на Украине выявили почти 1 тыс. новых случаев заражения. Общее число зафиксированных случаев заражения приближается к 63 тыс.

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