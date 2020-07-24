Киев, 24 июля 2020, 12:51 — REGNUM За минувшие сутки среди украинских силовиков выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили 24 июля в пресс-службе командования медицинских сил ВСУ
В сообщении также сказано, что за время пандемии от последствий, вызванных COVID-19, скончались пять силовиков.
Напомним, за минувшие сутки на Украине выявили почти 1 тыс. новых случаев заражения. Общее число зафиксированных случаев заражения приближается к 63 тыс.
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