Пермь, , 12:43 — REGNUM В Пермском крае полномочному представителю президента в ПФО Игорю Комарову представили план развития педиатрии. Полпред посетил в поликлинику № 1 и оценил организацию оказания медицинских услуг детям, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Детская поликлиника входит в состав городской поликлиники №6, к которой прикреплено более 40 тыс. ребят. Игорю Комарову представили работу учреждения, начиная с регистратуры. «Если человек записан, то у него есть личный код, которому ему скинули через интернет во время записи. Электронная регистратура в период восстановления плановых приемов после пандемии коронавируса помогла автоматически увеличить время приема и окно между ними. Сейчас у нас 15 минут на прием и 15 минут между приемами. Это позволяет обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических норм: проводить обработку поверхностей, проветривать», — сказала министр здравоохранения Оксана Мелехова.

В Прикамье внедрена электронная медицинская карта, к данным которой имеют доступ врачи любых медучреждений. В период распространения коронавируса электронная карта позволяет оперативно отслеживать заболевших, их контакты, анамнез и все исследования. Кроме того, в регионе почувствовали преимущества автоматического направления справки о здоровье ребенка в детский сад. У родителей теперь нет необходимости ходить за справкой в поликлинику. В настоящее время в регионе поставлена задача — привязать эту систему к госуслугам.

Игорю Комарову продемонстрировали портативные рентген-аппараты и аппараты УЗИ, приобретённые в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Оборудование размером с ноутбук, позволяющее делать точные исследования, предусмотрено для выездной работы в садиках и школах.

Глава Прикамья Дмитрий Махонин подчеркнул, что сейчас главная цель краевых властей — сделать так, чтобы уровень медицины даже в удаленных территориях был не ниже, чем в краевой столице. Для регион покупает передвижную стоматологию, компьютерные томографы, которые можно транспортировать. «Закупки проводим по программе лизинга — такого раньше не практиковали еще», — сказал Махонин. По его словам, планируется внедрить программу «Выездной доктор».

Игорь Комаров оценил представленные наработки и планы региона по развитию выездной медицины. «Думаю, что врачам интересно обучаться и работать на новом, качественном оборудовании», — сказал он.