Манила, , 12:45 — REGNUM 17-летняя футболистка Алиана Батиста скончалась на Филиппинах от связанного с COVID-19 осложнения. Об этом 24 июля сообщает местный новостной сайт Rappler.

По информации источника, до заражения коронавирусной инфекцией у девушки был диагностирован острый диссеминированный энцефаломиелит (ADEM), который поражает головной и спинной мозг, течение которого усугубилось из-за коронавирусной инфекции.

При этом отмечается, что скончавшаяся спортсменка выступала на позиции защитника и в следующем сезоне собиралась играть за клуб Женской лиги Филиппинской федерации футбола «Атенео Леди Иглз».

Напомним, острый диссеминированный энцефаломиелит является редким аутоиммунным заболеванием, при котором иммунная система организма атакует собственную мозговую ткань из-за воздействия окружающей среды в ответ на вакцину или инфекцию.