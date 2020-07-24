Элиста, , 12:42 — REGNUM Тело маленькой девочки, которую во время купания в Волге течением унесло от берега, нашли калмыцкие спасатели. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Калмыкия 24 июля.

Сообщение о ЧП в экстренные службы поступило в 17:45 23 июля из Юстинского района. В районе посёлка Цаган Аман мужчина с двумя маленькими детьми купался на мелководье в Волге. Детей подхватило и понесло течением, одного из них отец успел вытащить. Второго ребёнка — девочку 2008 года рождения — унесло. Поиски девочки длились несколько часов. Тело её было обнаружено 24 июля при помощи рыбацких снастей.

Следственные органы начали проверку по факту гибели ребёнка, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Калмыкии.