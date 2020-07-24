Грозный, , 12:36 — REGNUM В Чечне выросло число смертельных случаев от COVID-19. За минувшие сутки скончался еще один пациент. Общее число смертей достигло 31, сообщили 24 июля в федеральном оперативном штабе.

К настоящему времени в регионе выявлен 1971 случай заражения коронавирусной инфекцией. За прошедший день пациентов с COVID-19 стало больше на 13. При этом только за сутки было сделано 1942 теста на коронавирус, а их общее количество составило154 454, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Выздоровели и сняты с медицинского наблюдения1326 человек (+5 за минувшие сутки).

В настоящее время пациентов с COVID-19 лечат в девяти медучреждениях Чечни, где для них развернуто 2210 коек. Об этом доложил в ходе совещания 23 июля министр здравоохранения Эльхан Сулейманов. По его словам, число коек с подачей кислорода составляет 1955 или 90% при нормативе в 70%. За все время пандемии одновременно находился подключенным к аппаратам ИВЛ 51 человек.