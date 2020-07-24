Пенза, , 12:40 — REGNUM В Пензенской области в период с 25 по 29 июля текущего года прогнозируется желтый уровень погодной опасности, обусловленный сохранением в регионе высокой пожарной опасности лесов (4 класс). Об этом информирует региональное управление МЧС.

Население просят не разводить костры в лесной полосе и на торфянике, не поджигать траву и не бросать непотушенные спички или сигареты, не использовать в лесной зоне пиротехнику. Также запрещено посещение лесов на автомобилях и мотоциклах, так как искры из глушителей транспортных средств могут вызвать пожар в сухом лесу.

По информации Гидрометцентра России, в Пензенской области до 29 июля сохранится сухая погода, осадки не прогнозируются. Температура воздуха днем от 24 до 29 градусов тепла, ночью от 11 до 14 градусов выше ноля.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в южных регионах Приволжского федерального округа в период с 23 по 25 июля прогнозируется высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность.

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