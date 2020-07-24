Севастополь, , 12:32 — REGNUM Шесть новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Севастополе за минувшие сутки, сообщили 24 июля в пресс-службе правительства города-героя.

В пяти случаях заражение было подтверждено у прибывших в город-герой из других регионов России, шестой случай — у семилетнего ребёнка, отец которого заболел ранее.

Шесть человек за сутки также выписаны.

Всего в Севастополе за период пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 312 человек, 251 человек выздоровел, шесть скончались. В больницах остаются на лечении 45 человек. Ещё 291 пациент находятся в стационарах под наблюдением с подозрением на коронавирус.