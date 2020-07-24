Майкоп, , 12:38 — REGNUM Новые данные федерального оперативного штаба по ситуации с коронавирусом в Адыгее: к 11:00 24 июля в республике зарегистрировано 2496 случаев заражения. За минувшие сутки в регионе выявлено 26 носителей инфекции, что на восемь меньше, чем днем ранее.

Выздоровели в Адыгее 1978 человек с подтвержденным COVID-19 (+4 за сутки), или 79,2% от общего числа заразившихся. Скончались в республике 18 человек с подтвержденным диагнозом, последний случай летального исхода был зафиксирован 22 июля.

По данным минздрава Адыгеи, больше всего заразившихся коронавирусом с начала пандемии выявили в Майкопе (760) и Тахтамукайском районе (484). Наиболее благоприятная эпидемиологическая ситуация в Гиагинском и Шовгеновском районах республики — 68 и 66 фактов заражения соответственно.