Саранск, , 12:29 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 24 июля выявили 34 новых случая заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных в регионе заражений SARS-CoV-2 выросло до 4261 случая, сообщает республиканский оперативный штаб.

До настоящего момента полностью выздоровели 3173 жителя Мордовии, то есть выздоровели после заражения коронавирусом более 74,46% от общего числа. За последние стуки выписан 41 человек. 32 человека скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, за минувшие сутки летальных случаев в регионе не регистрировалось.

ИА REGNUM, по данным на 23 июля в стационарах республики лечение получают 778 человек с коронавирусом и внебольничной пневмонией. Под наблюдением медиков по месту жительства находятся 877 жителей Мордовии.