Ташкент, , 12:28 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане достигло 18 986, сообщили 24 июля в министерстве здравоохранения республики.

За минувшие сутки в республике выявлено 455 новых случаев заражения коронавирусом. По состоянию на 24 июля в стране выздоровели 10 149 человек. На лечении остаются 8734 человек, в том числе 118 — в тяжелом состоянии, 30 — в критическом.

По состоянию на 23:30 (21:30 мск) 23 июля наибольшее число случаев обнаружено в Ташкенте — 11 415, Ташкентской области — 1757, Андижанской области — 869 и Самаркандской области — 780.

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