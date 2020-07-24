Вильнюс, , 12:29 — REGNUM За истекшие 24 часа в Литве было выявлено 26 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 24 июля сообщает сайт правительства страны, который посвящен борьбе с COVID-19.

Уточняется, что в результате этого общее число выявленных зараженных SARS-CoV-2 в республике достигло 1986.

Также указывается, что за последние сутки никто в Литве не умер от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов по-прежнему составляет 80.

Кроме этого, сообщается, что на сегодняшний день 1616 пациентов в стране выздоровели от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что во Всемирной организации здравоохранения выразили обеспокоенность в связи с тем, что коронавирус «непропорционально сильно поразил африканских медицинских работников».