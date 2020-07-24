Ростов-на-Дону, , 12:23 — REGNUM В Ростовской области завесь период пандемии выполнили почти 350 тыс. тестов на новую коронавирусную инфекцию. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 24 июля.

Донские специалисты за истекшие сутки провели 5 тыс. 268 тестов на SARS-CoV-2, за весь период пандемии — 348,6 тыс. исследований.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области за истекшие сутки выявили 122 носителя инфекции, выздоровели 136 человек, ранее получившие положительные результат теста на коронавирус. Скончались ещё четыре пациента с COVID-19.

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