Санкт-Петербург, , 12:21 — REGNUM Управление Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами получило статус комитета. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Дрозденко.

Как следует из документа, Управление Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами переименовывается в комитет по обращению с отходами.

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«Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя правительства Ленинградской области по безопасности», — говорится в документе.

Отметим, возглавит комитет бывший исполняющий обязанности начальника Управления Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами Алексей Пименов.

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