Йошкар-Ола, , 12:19 — REGNUM В Марий Эл с 24 июля возобновляют работу рестораны, гостиницы, санатории, базы отдыха и библиотеки. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности внес глава республики Александр Евстифеев.

Все указанные объекты будут работать при условии строго соблюдения санитарных мер безопасности.

В частности, рестораны, санатории и гостиницы смогут работать при заполнение не более 50% от проектной мощности. Библиотеки будут обслуживать граждан при условии нахождении одного посетителя на 4 кв метрах площади.

Кроме того, возобновят деятельность организации, осуществляющие работу аттракционов на открытом воздухе, а также услуги проката и аренды товаров для отдыха и спортивных товаров на открытом воздух. Вновь вернутся к работе зоопарки с открытыми вольерами.

Как сообщало ИА REGNUM, режим повышенной готовности в республике продлен до 16 августа. Жителям республики рекомендуется придерживаться масочного режима: защищать органы дыхания необходимо в местах массового пребывания граждан. К таким объектам относятся общественный транспорт и остановочные пункты, такси, железнодорожный транспорт, а также транспортные средства, осуществляющие перевозки пассажиров и багажа по заказу.

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