Калуга, , 16:16 — REGNUM Положительные тесты на коронавирус подтверждены в Калужской области у 24 человек за последние сутки, сообщает 24 июля корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

В калужской больнице скорой медпомощи Admoblkaluga.ru

Всего в регионе подтверждено 7 тыс. 67 положительных тестов. 1 тыс. 329 человек находятся на лечении, 5 тыс. 682 человека выздоровели, 56 человек умерли.

Больше всего подтверждённых тестов — в Калуге (344), в Обнинске (185), в Боровском районе (136), Малоярославецком районе (112), в Жуковском районе (93) и в Козельском районе (70).

Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области выявлено 33 носителя коронавируса