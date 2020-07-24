Ростов-на-Дону, , 12:21 — REGNUM В Ростовской области переход на дистанционную форму обучения в новом учебном году будет напрямую зависеть от эпидемиологической ситуации. Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил главный санитарный врач региона Евгений Ковалёв, передаёт ИА REGNUM.

«То, как мы себя будем вести сейчас, напрямую отразится и на возможности начать учебный год в обычном формате, и в целом на перспективах дальнейшей нормализации нашей жизни», — подчеркнул глава регионального управления Роспотребнадзора.

По словам Ковалёва, решение о форме обучения школьников будет принято федеральными и региональными властями в преддверии 1 сентября — на рубеже первой и второй декады августа.

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