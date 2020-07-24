Воронеж, , 12:16 — REGNUM 582 кандидата выдвинуты для участия в выборах депутатов Воронежской городской думы, сообщили ИА REGNUM 24 июля в избирательной комиссии Воронежа. На данный момент избирком завершил приём документов на заверение списков кандидатов.

Как сообщил председатель городской избирательной комиссии Валерий Бунеев, списки кандидатов для участия в выборах депутатов гордумы выдвинули девять партий: «Яблоко», «Новые люди», «Родина», ЛДПР, «Справедливая Россия», «За правду», «Коммунистическая партия Коммунисты России», «Единая Россия» и КПРФ. По спискам и одномандатным округам от партий выдвинуто 519 кандидатов. По 24 одномандатным округам выдвинуты также 63 самовыдвиженца.

Выборы в Воронежскую городскую думу пятого созыва назначены на единый день голосования 13 сентября 2020 года, дума избирается на пять лет. В состав думы входит 36 депутатов. Выборы проводятся по смешанной системе: 24 депутата избираются по одномандатным округам, 12 по партийным спискам сроком. Последние выборы в гордуму проводились в сентябре 2015 года.