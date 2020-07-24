Хабаровск, , 12:14 — REGNUM В Хабаровском крае действие противоэпидемических мер из-за угрозы коронавируса продлили до 9 августа. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, в постановление внесены очередные изменения.

В документе сохранили требование оставаться дома для граждан старше 65 лет, а также людей с хроническими заболеваниями. При этом новых ограничений, как отмечается, власти вводить на планируют. Напротив, приняты послабления в отношении прилетающих сюда из других регионов.

По прибытию в край им не нужно самоизолироваться, а в аэропортах убрали контрольные пункты для встречи прилетающих.

«Но для 5 северных районов сохранен режим вылета по предъявлению справки о прохождении карантина, либо об отсутствии заболевания COVID-19», — отметили в правительстве.

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