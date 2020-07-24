Белгород, , 12:28 — REGNUM Уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере возбуждено в отношении начальника отдела дошкольного образования управления образования администрации Старооскольского городского округа Белгородской области. Женщине вменяют покровительство при проведении праздников в детских садах, сообщили 24 июля в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По версии следствия, чиновница с февраля 2014 по июнь 2017 года получила более миллиона рублей. Деньги ей поступали на банковскую карту от индивидуального предпринимателя за общее покровительство при организации и проведении спектаклей в дошкольных учреждениях Старого Оскола.

Преступление выявили оперативники региональных управлений ФСБ и МВД.