Нью-Йорк, США, , 12:23 — REGNUM Сын экс-председателя компании Semo Group, которая эксплуатировала затонувший в 2014 году южнокорейский паром «Севоль», задержан в США по запросу Южной Кореи. Об этом сообщает газета New York Times.

Официальный представитель минюста США Николь Навас Оксман рассказала, что 23 июля 48-летнего Ю Хек Ки задержали в его доме в штате Нью-Йорк. Посредством видеосвязи над ним провели суд и поместили под арест.

Мужчину обвиняют в сговоре с руководителями компаний, которые контролирует его семья, для незаконного присвоения $23 млн через махинации с контрактами. Ранее было известно, что он владеет недвижимостью в штате Нью-Йорк. Власти Южной Кореи надеются ускорить экстрадицию Ю Хек Ки.

В январе 2020 года южнокорейский суд обязал детей покойного председателя Semo Group Ю Бен Ына компенсировать государству 70% средств, затраченных на ликвидацию катастрофы 2014 года. Трое детей председателя должны выплатить $147 млн.

Сам он скончался в 2014 году при невыясненных обстоятельствах. Сильно разложившееся тело Ю Бен Ына нашли в городском саду города Сунчхона.

Как сообщало ИА REGNUM, крушение парома «Севоль» произошло в апреле 2014 года. Подтверждена гибель 295 человек, тела ещё девяти человек так и не нашли.

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