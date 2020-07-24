Чебоксары, , 12:12 — REGNUM Кугесьский дом-интернат для престарелых и инвалидов в Чебоксарском районе стал одним из очагов коронавируса. Об этом сегодня, 24 июля, было заявлено на заседании чувашского регионального штаба по борьбе с коронавирусом.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская проинформировала, что в доме-интернате зарегистрировано 22 случая заражения коронавирусом, в том числе заболели 11 сотрудников, сообщает ГТРК «Чувашия». По данным ведомства, причиной стал «занос персоналом инфекции в учреждение».

В социальном учреждении проведут дезинфекцию и другие необходимые санитарно-противоэпидемиологические мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии с начала пандемии официально подтверждено 6440 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 3485 пациентов. В настоящее время продолжают лечение 2094 пациентов с коронавирусом, скончался 51 человек.

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