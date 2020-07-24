Йошкар-Ола, , 12:12 — REGNUM В Марий Эл режим повышенной готовности продлен до 16 августа. Соответствующие изменения в указ о действии режима внес глава республики Александр Евстифеев.

Жителям республики рекомендуется придерживаться масочного режима: защищать органы дыхания необходимо в местах массового пребывания граждан. К таким объектам относятся общественный транспорт и остановочные пункты, такси, железнодорожный транспорт, а также транспортные средства, осуществляющие перевозки пассажиров и багажа по заказу.

Как сообщало ИА REGNUM, режим повышенной готовности был введен в Марий Эл 17 марта и с того момента неоднократно продлевался. В последний раз власти республики продлевали действующий режим до 25 июля.