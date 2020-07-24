Грозный, , 12:12 — REGNUM Многие жители Чечни, обрадовавшись снятию ряда ограничений режима самоизоляции, стали вести себя беспечно, не соблюдая рекомендации Роспотребнадзора. Между тем вирус никуда не исчез, и ношение масок для собственной безопасности обязательно. С такими словами 23 июля обратился глава республики Рамзан Кадыров к членам правительства на совещании по вопросу распространения коронавирусной инфекции.

«Люди ведут себя так, словно болезни нет. Никто не носит маски, не соблюдает социальную дистанцию, даже на рынках люди не носят перчатки. А болезнь тем временем существует», — написал он по его итогам на странице «ВКонтакте».

По словам Кадырвоа, в ходе проверок ряда организаций и предприятий общественного питания и торговли выявлено, что «в большинстве случаев не соблюдаются предписания Роспотребнадзора». Он пообещал поступать с нарушителями жестко, закрывая рынки, магазины и рестораны в случае нарушений рекомендаций Роспотребнадзора.

«Нужно ужесточить контроль над соблюдением санитарных норм. Мы слишком рано расслабились», — заявил чеченский лидер.

Он призвал всех жителей республики строго следовать рекомендациям санитарного ведомства, чтобы избежать заражения коронавирусом и защитить своих родных.

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