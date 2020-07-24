Алма-Ата, Казахстан, , 12:11 — REGNUM В реке Каргалы в Наурызбайском районе Алма-Аты выявлено интенсивное пенообразование неизвестного происхождения. Об этом заявил председатель комитета экологического регулирования и контроля министерства экологии Зулфухар Жолдасов, сообщает Tengrinews.kz.

По его словам, экологи выехали на место происшествия, как только в сети появилось видео с загрязнением реки. На момент прибытия специалистов вода в реке уже очистилась от пены.

Жолдасов отметил, что экологи взяли пробы, но происхождение пены пока не установлено. Он добавил, что для выяснения обстоятельств планируется подключить полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что уникальному «розовому» озеру Кобейтуз в Акмолинской области нанесен непоправимы ущерб. Глава государства возмутился «повальным бескультурьем граждан».

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