Тбилиси, , 12:09 — REGNUM В Тбилиси сегодня, 24 июля, открылась клиника медицинской реабилитации имени Кена Волкера. На церемонии открытия заведения присутствовали премьер-министр Грузии Георгий Гахария, председатель парламента Арчил Талаквадзе, посол США в Грузии Келли Дегнан, министр беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты Екатерина Тикарадзе и другие представители правительства и медицинского сектора.

Клиника была открыта в сотрудничестве с правительством США и Агентством международного развития США, американским Университетом Эмори и Тбилисским государственным медицинским университетом.

На территории клиники был торжественно открыт мемориал профессора Университета Эмори Кена Волкера, по чьей инициативе в свое время началось осуществление проекта клиники медицинской реабилитации в Грузии.

Как заявляли в своих речах представители правительства Грузии, клиника рассчитана на 200 детей-инвалидов и 250 взрослых лиц с ограниченными возможностями и будет предоставлять им высококачественные медицинские и реабилитационные услуги.

В «Университетской клинике медицинской реабилитации имени Кена Волкера» трудоустроены как местные специалисты, которые были подготовлены в рамках этой же программы, так и реабилитологи из университета Эмори.

Проект профинансировала частная компания ООО «Форсайт инвестмент групп», которая вложила в строительство клиник в Тбилиси и Батуми $6 млн. Клиника Кена Волкера в Батуми открылась в октябре 2018 года.