Москва, , 12:08 — REGNUM На фоне пандемии коронавирусной инфекции Индия предложила создать в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) специальную группу. Как пояснил в ходе выступления на совещании министров здравоохранения государств-членов ШОС в формате видеоконференцсвязи министр здравоохранения страны Харш Вардхан, она займётся изучением возможности борьбы с новым типом коронавируса средствами традиционной медицины.

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«Принимая во внимание всю ситуацию, Индия предлагает создать группу по традиционной медицине в рамках существующего формата встреч министров здравоохранения стран ШОС», — приводит РИА Новости слова главы индийского министерства.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что занятие йогой помогает в борьбе с коронавирусной инфекцией. По его словам, она создаёт сильный иммунитет, который, как щит, ограждает от заболевания.

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