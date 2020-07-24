24 июля 2020 | Время чтения 3 мин

Владимир Станулевич, , 12:14 — REGNUM Дельта Северной Двины состоит из сотен островов, разделенных широкими или размером с ручей протоками. Кегостров, что напротив Архангельска, разделен ими на несколько частей. И только знаменитое в веках название Кего не позволило именовать эти острова каждый по-своему. Протоки с перекинутыми через них мостиками напоминают Венецию, с той разницей, что берега уставлены не каменными, а деревянными домами, да покрыты зарослями шиповника.

Протока Островлянка, где находится база школы, делит Кегоостров на две части Владимир Станулевич © ИА REGNUM

С очередного моста открылась сельская идиллия — с десяток утят с прогулочной скоростью плывут под мост. Заметив наблюдение, не подают вида, но осторожно задерживаются под мостом и двигаются дальше, когда подтягиваются отставшие. Идиллия удаляется, но из-за поворота речки, так же медленно, как стайка, появляется пара байдарок с другими «утятами» — ребятами лет 10−12. Оказалось, на Кегострове работает база городской школы олимпийского резерва по гребле на байдарке и каноэ. О ней я ничего не слышал, и любопытство повело в школу.

Кегостровская идиллия — утки, лодки, вода, шиповник Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Владимир Соколов, тренер высшей категории: «Городская школа по гребным видам спорта работает уже 70 лет! Больше, чем я занимаюсь байдарками, а мой стаж в этом виде спорта 55 лет! Базы школы на Кегострове и в Соломбале. Два тренера, на очень символических зарплатах, учат у нас 50 ребят с 10 до 18 лет, в основном островитян. Во времена СССР занималось 200 человек.

Учиться на байдарке, стоять на воде, быстро не получится — нужен как минимум год. Условия для занятий на Кегострове есть все. В протоке дистанция около 1000 метров, байдарки на соревнованиях достигают скорости до 20 километров в час. В безветренную погоду, с катером, выходим на Ратопель, более широкую протоку Кегострова. Команда школы ездит на соревнования по всей стране — Ростов, Воронеж, Краснодар. Москва, Псков, Саратов. Наши достижения — мастер спорта международного класса Илья Ситников, мастера спорта Семен Ситников и Игорь Фефилатьев. Игорю 18 лет, все они занимаются с восьми лет. Их байдарки стоят по 400 тысяч рублей — шедевры спортивной индустрии. Есть у нас призеры чемпионата России и международных соревнований.

Маленькая пластиковая байдарочка, что на причале, для слалома, она непотопляема и непереворачиваема. На ней пробуем на воде самых маленьких, кому до десяти.

Школа может развернуть еще 2−3 группы, но у нашего вида спорта мало рекламы. В общем — приглашаю всех на Кегостров заниматься греблей на байдарках!»

Владимир Соколов, тренер архангельской школы олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ высшей категории (слева) и Вадим Медведков, бывший глава самоуправления Кегострова, член Общественной палаты Архангельской области Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Удивительно, насколько малоизвестна эта школа. Потому, где 30 лет назад занимались 200 ребят, сейчас стало 50. Видимо, спортивные власти Архангельска — «колыбели русского флота» — поставили ее в один ряд с «сухопутными» видами спорта, не дав школе преимуществ, связанных с морской и речной специализацией Русского Севера. Это так же удивительно, как то, что на Северной Двине не проводятся соревнования на шлюпках и ялах, в яхтклубе все меньше участников, парусные суда редко посещают порт.

Заниматься на байдарках мастера спорта начинали с восьми лет Владимир Станулевич © ИА REGNUM

У архангельских спортсменов не получится быть сильными везде. Специализацией на водных видах спорта, умении плавать, ходить под парусом, на веслах столетиями были сильны северяне. Потому из них 300 лет формировались экипажи кораблей, строящихся на первом в России адмиралтействе в Соломбале. Понимая воду, держась с ней на равных, северяне осваивали Арктику, прорубали «окно в Европу». Если Архангельск претендует на участие в Севморпути и Арктике, без чего он превратится в захолустье, в первый ряд следует, помимо зимних, выдвинуть и водные виды спорта.