Санкт-Петербург, , 12:18 — REGNUM За неделю в медицинские организации Санкт-Петербурга в связи с присасыванием клещей обратился 681 человек, в том числе 124 ребенка. Об этом 24 июля сообщили в городском управлении Роспотребнадзора.

За 29 неделю — с 13 по 19 июля на территории Санкт-Петербурга зарегистрировано 96 человек, пострадавших от присасывания клещей. Наибольшее количество пострадавших от клещей регистрируется на территории Курортного района — 34 человека, Приморского — 18, Пушкинского — девять.

Кроме того, за эту же неделю зарегистрировано три случая заболевания клещевым энцефалитом. Заражение произошло на территории Ленинградской области. Также зарегистрировано девять случаев клещевого иксодового боррелиоза, в том числе три случая у детей до 17 лет.

«Заражения этим заболеванием произошли на территории Ленинградской, и Ярославской областей», — уточнили в управлении ведомства.

Лабораториями Санкт-Петербурга исследован 441 клещ, снятых с людей. Возбудитель клещевого вирусного энцефалита обнаружен в четырех пробах, иксодового клещевого боррелиоза — в 90 пробах.

«В рамках плановой вакцинации поликлиниками города за неделю привито против клещевого энцефалита 158 человек, в том числе 101 ребенок до 17 лет», — указали в Роспотребнадзоре.