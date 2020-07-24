Томск, , 12:06 — REGNUM По состоянию на 24 июля в Томской области коронавирус выявлен у 3766 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 49 новых случаев заражения, сообщили ИА REGNUM в администрации региона.

У 19 человек диагностирована пневмония, у 11 — признаки ОРВИ. Ещё у 19 человек нет симптомов.

63 человека выздоровели. Общее число выздоровевших — 2219.

За сутки в Томской области скончался один пациент с коронавирусом.

«У скончавшегося пациента болезнь сопровождалась крайне тяжёлым течением с дыхательной недостаточностью», — говорится в сообщении обладминистрации. У него была двусторонняя полисегментарная пневмония с подтверждённой коронавирусной инфекцией.

Как сообщало иа, по состоянию на 23 июля в Томской области было выявлено 3717 носителей коронавируса.

https://regnum.ru/news/society/3017990.html

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