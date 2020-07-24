Нижний Новгород, , 12:04 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 24 июля выявили 194 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе подтверждено 22 623 случая заражения SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба областного правительства.

Полностью выздоровели до настоящего момента 17 285 нижегородцев, таким образом, более 76,4% от общего числа граждан с подтвержденным заражением коронавирусом уже выздоровели. За последние сутки выписаны 328 человек.

По данным общероссийского оперативного штаба, 358 жителей региона скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, четверо — за минувшие сутки. Отметим, в ежедневных сводках по коронавирусу пресс-служба областного правительства не публикует данные о новых летальных случаях в течение последних трёх недель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее было принято решение об организации Дней памяти преподобного Серафима Саровского в Дивееве без проведения массовых мероприятий. Будет организован въездной контроль в населённый пункт. Так, приезжие должны предоставить справку с результатами обследования на наличие коронавирусной инфекции и подтверждение бронирования в гостиницах, если человек прибывает на срок более 1 суток.

Читайте также: В Дни памяти Серафима Саровского в Дивееве не будет массовых мероприятий