Иваново, , 12:03 — REGNUM Пять новых смертей пациентов с коронавирусом, которые вошли в статистику смертности в Ивановской области за последние сутки, произошли 30 дней назад. Об этом журналистам сообщил 24 июля руководитель областного департамента здравоохранения Артур Фокин.

Так, трое пациентов, женщина 69 лет и двое мужчин, 69 и 70 лет, за помощью обратились сразу с момента проявления симптомов, были госпитализировали, успешно лечились и уже шли на поправку. Однако затем последовало резкое ухудшение состояния, а затем наступила смерть. Спасти не удалось и другую пациентку

«Ещё один случай смерти, коварство, можно сказать, вируса. Мужчина 71 год из Иваново. Лечился несколько дней амбулаторно, состояние улучшалось, был активен. Затем резко состояние ухудшилось, вызвал скорую помощь, но умер до ее приезда. Всех случаях причина смерти — тотальная двусторонняя пневмония, сопряжённая с коронавирусной инфекцией», — сказал Фокин.

Всего в Ивановской области скончались уже 74 пациента с положительными результатами тестов на коронавирус.