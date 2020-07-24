Ростов-на-Дону, 24 июля 2020, 12:02 — REGNUM В Ростовской области загрузка стационаров осталась на прежнем уровне — коечный фонд для пациентов с коронавирусом заполнен на треть. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 24 июля.
Так, в настоящее время в стационарах лечатся 747 пациентов с подтверждённым результатом теста на коронавурус. Из них 44 человека получают медицинскую помощь с помощью аппаратов искусственной вентиляции лёгких. В целом госпитали заполнены на 33,9%.
Вместе с тем под медицинским наблюдением находится 6 тыс. 441 житель Ростовской области, большинство из которых соблюдают режим самоизоляции по месту жительства.
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